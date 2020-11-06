Коронавірусом в Україні заразилися понад 9,7 тисячі за добу: статистика МОЗ на 6 листопада

Карина Бондаренко Суспільство 08:07, 6.11.2020 Оновлено: 08:55, 6.11.2020

Станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, в Україні офіційно підтверджено 440 188 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 721 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 8 125 осіб (+201 за добу), а 195 544 пацієнти (+10 762 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 80 082 людини.

Найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у місті Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

В Україні встановлено рекорд щодо видужалих.
МОЗ

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 42 375 випадків;

  • Вінницька область – 11 923 випадки;

  • Волинська область – 15 313 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1014 випадків;

  • Донецька область – 13 128 випадків;

  • Житомирська область – 17 189 випадків;

  • Закарпатська область – 16 268 випадків;

  • Запорізька область – 12 196 випадків;

  • Івано-Франківська область – 23 032 випадки;

  • Київська область – 18 763 випадки;

  • Кіровоградська область – 2891 випадок;

  • Луганська область – 4214 випадків;

  • Львівська область – 32 425 випадків;

  • Миколаївська область – 9605 випадків;

  • Одеська область – 27 392 випадки;

  • Полтавська область – 11 337 випадків;

  • Рівненська область – 21 026 випадків;

  • Сумська область – 13 635 випадків;

  • Тернопільська область – 21 708 випадків;

  • Харківська область – 41 131 випадок;

  • Херсонська область – 5027 випадків;

  • Хмельницька область – 18 438 випадків;

  • Черкаська область – 10 292 випадки;

  • Чернівецька область – 24 079 випадків;

  • Чернігівська область – 9787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністерство охорони здоров'я вимагатиме у Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.

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