Коронавірусом в Україні заразилися понад 9,7 тисячі за добу: статистика МОЗ на 6 листопада
Станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, в Україні офіційно підтверджено 440 188 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 721 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 8 125 осіб (+201 за добу), а 195 544 пацієнти (+10 762 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 80 082 людини.
Найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у місті Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 42 375 випадків;
Вінницька область – 11 923 випадки;
Волинська область – 15 313 випадків;
Дніпропетровська область – 1014 випадків;
Донецька область – 13 128 випадків;
Житомирська область – 17 189 випадків;
Закарпатська область – 16 268 випадків;
Запорізька область – 12 196 випадків;
Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
Київська область – 18 763 випадки;
Кіровоградська область – 2891 випадок;
Луганська область – 4214 випадків;
Львівська область – 32 425 випадків;
Миколаївська область – 9605 випадків;
Одеська область – 27 392 випадки;
Полтавська область – 11 337 випадків;
Рівненська область – 21 026 випадків;
Сумська область – 13 635 випадків;
Тернопільська область – 21 708 випадків;
Харківська область – 41 131 випадок;
Херсонська область – 5027 випадків;
Хмельницька область – 18 438 випадків;
Черкаська область – 10 292 випадки;
Чернівецька область – 24 079 випадків;
Чернігівська область – 9787 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністерство охорони здоров'я вимагатиме у Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.