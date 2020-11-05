Коронавірусом в Україні вперше заразилися майже 10 тисяч за добу: статистика МОЗ на 5 листопада

Станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні офіційно підтверджено 430 467 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 850 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.

Від COVID-19 в країні померли вже 7 924 осіб (+193 за добу), а 184 782 пацієнти (+8 378 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 75 598 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

м. Київ 41373 випадки;

Вінницька область 11644 випадки;

Волинська область 14889 випадків;

Дніпропетровська область 16600 випадків;

Донецька область 12873 випадки;

Житомирська область 16598 випадків;

Закарпатська область 15849 випадків;

Запорізька область 11750 випадків;

Івано-Франківська область 22521 випадок;

Київська область 18329 випадків;

Кіровоградська область 2813 випадків;

Луганська область 4104 випадки;

Львівська область 32069 випадків;

Миколаївська область 9306 випадків;

Одеська область 26838 випадків;

Полтавська область 11079 випадків;

Рівненська область 20671 випадок;

Сумська область 13196 випадків;

Тернопільська область 21499 випадків;

Харківська область 40330 випадків;

Херсонська область 4852 випадки;

Хмельницька область 17989 випадків;

Черкаська область 10085 випадків;

Чернівецька область 23708 випадків;

Чернігівська область 9502 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, штучний інтелект навчили визначати коронавірус по звуку кашлю. Вчені створили унікальний додаток для мобільних телефонів. Для "тесту" потрібно просто покашляти в телефон.