Коронавірус в Україні: РНБО повідомила про рекордно низьку кількість хворих, але виправилася

Станом на ранок вівторка, 4 серпня, в Україні офіційно підтверджено 74 219 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 061 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 1 764 особи (+26 за добу), а 40 613 пацієнтів (+737) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 29 542 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Львівській області – 146, Харківській – 143, Івано-Франківській області – 127 і місті Києві – 108.

Відзначимо, що спочатку на сайті РНБО повідомили всього про 118 нових заражених за минулу добу та трьох померлих. Через кілька хвилин інформація змінилася – 692 нових хворих. Потім стало відомо про 1 061 зараженого.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, в тілі людини знайшли місця, де ховається коронавірус після одужання.