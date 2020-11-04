Коронавірусом в Україні вперше заразилися 9,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 4 листопада

Станом на ранок середи, 4 листопада, в Україні офіційно підтверджено 420 617 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 524 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.

Від COVID-19 у країні померла вже 7 731 особа (+199 за добу), а 176 404 пацієнти (+7 536 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 72 442 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

В Україні встановлено рекорд. МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український лікар Тарас Жиравецький показав і пояснив принцип роботи нового експрес-тесту на виявлення антигена SARS-CoV-2, який незабаром має з'явитися в Україні.