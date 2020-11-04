Коронавірусом в Україні вперше заразилися 9,5 тисяч осіб: статистика МОЗ на 4 листопада

Станом на ранок середи, 4 листопада, в Україні офіційно підтверджено 420 617 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 524 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.

Від COVID-19 у країні померла вже 7 731 особа (+199 за добу), а 176 404 пацієнти (+7536 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український лікар Тарас Жиравецький показав і пояснив принцип роботи нового експрес-тесту на виявлення антигена SARS-CoV-2, який незабаром має з'явитися в Україні.