Коронавірусом в Україні заразилися ще понад 8,7 тисяч осіб: статистика МОЗ на 31 жовтня

Станом на ранок суботи 31 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 387 481 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 752 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.

Від COVID-19 в країні померли вже 7 196 осіб (+155 за добу), а 158 928 пацієнтів (+3 902 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 75 798 осіб.

Найбільше хворих додалося в:

Києві – 781

Донецькій області – 749

Харківській області – 622

Львівській області – 398

Одеській області – 507

Вінницька область 10 342 випадки;

Волинська область 13 554 випадки;

Дніпропетровська область 15 071 випадок;

Донецька область 10 392 випадки;

Житомирська область 14 257 випадків;

Закарпатська область 14 470 випадків;

Запорізька область 9 909 випадків;

Івано-Франківська область 20 392 випадки;

Кіровоградська область 2 514 випадків;

м. Київ 37 549 випадків;

Київська область 16 464 випадки;

Львівська область 29 828 випадків;

Луганська область 3 635 випадків;

Миколаївська область 7 782 випадки;

Одеська область 24 623 випадки;

Полтавська область 9 563 випадки;

Рівненська область 19 158 випадків;

Сумська область 11 750 випадків;

Тернопільська область 20 669 випадків;

Харківська область 36 297 випадків;

Херсонська область 3 960 випадків;

Хмельницька область 15 724 випадки;

Чернівецька область 21 658 випадків;

Черкаська область 9 157 випадків;

Чернігівська область 8 763 випадки.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, з понеділка, 2 листопада, в Україні почне діяти новий поділ на карантинні зони, введене в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.