Коронавірусом в Україні заразилися більш ніж 121 тисяча: статистика МОЗ на 31 серпня
Станом на ранок понеділка, 31 серпня, в Україні офіційно підтверджено 121 215 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 141 – виявлений за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 2 557 осіб (+30 за добу), а 57 114 пацієнтів (+380) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 18 162 особи.
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в місті Київ – 277, Одеській області – 189, Харківській – 187, Івано-Франківській – 165, Чернівецькій – 158, Львівській – 154 і Тернопільській – 149.
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