Коронавірусом в Україні заразилися більш ніж 121 тисяча: статистика МОЗ на 31 серпня

Станом на ранок понеділка, 31 серпня, в Україні офіційно підтверджено 121 215 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 141 – виявлений за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 2 557 осіб (+30 за добу). Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків влаштував "бунт" і відмовився від правил "червоної зони".

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