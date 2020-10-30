COVID-19 в Україні вперше заразилися понад 8 тисяч, встановлено рекорд смертей: статистика МОЗ на 30 жовтня

Станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. З них 8312 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту.

Від COVID-19 у країні померла вже 7041 особа (+173 за добу), а 155 026 пацієнтів (+3394 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Зазначимо, що в країні також встановлено рекорд за кількістю померлих і тих, хто одужав, за добу.

Щоденний приріст хворих в Україні. РНБО

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України скасувало додаткове тестування на коронавірус для завершення амбулаторного лікування. Також оновлено критерії госпіталізації.