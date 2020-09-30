В Україні вперше понад 4 тисячі хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 30 вересня

Станом на ранок середи, 30 вересня, в Україні офіційно підтверджено 208 959 випадків коронавірусної інфекції. З них 4027 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом за добовим приростом хворих.

Від COVID-19 в країні померли вже 4129 осіб (+64 за добу), а 92 360 пацієнтів (+2110) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 51 229 осіб.

Найбільша кількість випадків коронавірусу 29 вересня зареєстрована в Харківській області – 549, Донецькій області – 345, Дніпропетровській області – 271, Львівській області – 265 і Києві – 219.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 6 194 випадки;

Волинська область – 8 059 випадків;

Дніпропетровська область – 5 822 випадки;

Донецька область – 3 477 випадків;

Житомирська область – 5 923 випадки;

Закарпатська область – 9 819 випадків;

Запорізька область – 3 995 випадків;

Івано-Франківська область – 13 700 випадків;

Кіровоградська область – 1 108 випадків;

м. Київ – 22 778 випадків;

Київська область – 9 139 випадків;

Львівська область – 20 350 випадків;

Луганська область – 1 049 випадків;

Миколаївська область – 3 163 випадки;

Одеська область – 13 529 випадків;

Полтавська область – 2 231 випадок;

Рівненська область – 12 411 випадків;

Сумська область – 4 223 випадки;

Тернопільська область – 13 514 випадків;

Харківська область – 18 678 випадків;

Херсонська область – 1 134 випадки;

Хмельницька область – 6 068 випадків;

Чернівецька область – 14 446 випадків;

Черкаська область – 4 022 випадки;

Чернігівська область – 4 127 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна може отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусної хвороби безкоштовно, повідомив глава МОЗ Максим Степанов. За його словами, відомство веде переговори з усіма провідними компаніями, які знаходяться на третій стадії клінічних випробувань вакцини.