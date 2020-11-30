Коронавірусом в Україні заразилися майже 10 тисяч за добу: статистика МОЗ на 30 листопада
Станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні офіційно підтверджено 732 625 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 946 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 12 327 осіб (+114 за добу), а 345 149 пацієнтів (+5 771 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 70 478 випадків;
Вінницька область – 17 405 випадків;
Волинська область – 24 135 випадків;
Дніпропетровська область – 38 789 випадків;
Донецька область – 22 807 випадків;
Житомирська область – 29 911 випадків;
Закарпатська область – 23 193 випадки;
Запорізька область – 30 875 випадків;
Івано-Франківська область – 36 434 випадки;
Київська область – 37 687 випадків;
Кіровоградська область – 5 286 випадків;
Луганська область – 6 274 випадки;
Львівська область – 46 078 випадків;
Миколаївська область – 18 535 випадків;
Одеська область – 44 949 випадків;
Полтавська область – 22 055 випадків;
Рівненська область – 30 956 випадків;
Сумська область – 28 831 випадок;
Тернопільська область – 27 849 випадків;
Харківська область – 55 341 випадок;
Херсонська область – 10 149 випадків;
Хмельницька область – 29 577 випадків;
Черкаська область – 22 924 випадки;
Чернівецька область – 33 732 випадки;
Чернігівська область – 18 375 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Максим Степанов анонсував перевірку всіх лікарень України після трагедії з хворими на COVID-19 на Львівщині. Чиновник зазначив, що причини трагедії встановить спеціальна комісія.