Коронавірусом в Україні заразилися майже 10 тисяч за добу: статистика МОЗ на 30 листопада

Станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні офіційно підтверджено 732 625 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 946 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 12 327 осіб (+114 за добу), а 345 149 пацієнтів (+5 771 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

м. Київ – 70 478 випадків;

Вінницька область – 17 405 випадків;

Волинська область – 24 135 випадків;

Дніпропетровська область – 38 789 випадків;

Донецька область – 22 807 випадків;

Житомирська область – 29 911 випадків;

Закарпатська область – 23 193 випадки;

Запорізька область – 30 875 випадків;

Івано-Франківська область – 36 434 випадки;

Київська область – 37 687 випадків;

Кіровоградська область – 5 286 випадків;

Луганська область – 6 274 випадки;

Львівська область – 46 078 випадків;

Миколаївська область – 18 535 випадків;

Одеська область – 44 949 випадків;

Полтавська область – 22 055 випадків;

Рівненська область – 30 956 випадків;

Сумська область – 28 831 випадок;

Тернопільська область – 27 849 випадків;

Харківська область – 55 341 випадок;

Херсонська область – 10 149 випадків;

Хмельницька область – 29 577 випадків;

Черкаська область – 22 924 випадки;

Чернівецька область – 33 732 випадки;

Чернігівська область – 18 375 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Максим Степанов анонсував перевірку всіх лікарень України після трагедії з хворими на COVID-19 на Львівщині. Чиновник зазначив, що причини трагедії встановить спеціальна комісія.