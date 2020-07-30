Україна встановила антирекорд за кількістю заражених COVID-19: статистика МОЗ на 30 липня

Карина Бондаренко Суспільство 08:44, 30.07.2020 Оновлено: 09:33, 30.07.2020

Станом на ранок четверга, 30 липня, в Україні офіційно підтверджено 68 794 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 197 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 673 особи (+23 за добу), а 38 154 пацієнти (+760) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 31 699 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в таких областях: Львівській – 131, Рівненській – 105, Івано-Франківській – 104, і місті Київ – 199.

Як писав OBOZREVATEL раніше, американські вчені довели небезпеку безсимптомних носіїв коронавірусу, проаналізувавши результати понад 30 тис. осіб.

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