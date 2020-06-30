На COVID-19 захворіло ще понад 700 українців: статистика МОЗ на 30 червня

Станом на ранок вівторка, 30 червня, в Україні офіційно підтверджено 44 344 випадки коронавірусної інфекції. З них 706 виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1159 осіб (+12 за добу), а 19 115 (+88) пацієнтів повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, їх також озвучив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Львівській області – 143, Закарпатській – 97, а також Рівненській – 74.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 1864 випадки;

Волинська область – 2368 випадків;

Дніпропетровська область – 1087 випадків;

Донецька область – 481 випадок;

Житомирська область – 1404 випадки;

Закарпатська область – 2889 випадків;

Запорізька область – 572 випадки;

Івано-Франківська область – 2395 випадків;

Кіровоградська область – 646 випадків;

м. Київ – 5037 випадків;

Київська область – 2585 випадків;

Львівська область – 5435 випадків;

Луганська область – 80 випадків;

Миколаївська область – 444 випадків;

Одеська область – 1698 випадків;

Полтавська область – 314 випадків;

Рівненська область – 3712 випадків;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 1919 випадків;

Харківська область – 2134 випадки;

Херсонська область – 191 випадок;

Хмельницька область – 803 випадки;

Чернівецька область – 4801 випадок;

Черкаська область – 642 випадки;

Чернігівська область – 536 випадків.

Статистика щодо коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Дані щодо захворюваності з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а також Криму в статистиці відсутні.

Міністр Максим Степанов зазначив, що в Україні стрімко зросла кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації – із 749 минулого тижня до 1410. Також за його словами, попри літню спеку, українці частіше стали хворіти на пневмонію.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 в областях (covid19.rnbo.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я відправить до Китаю групу експертів для пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.