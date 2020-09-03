В Україні за добу померло понад пів сотні хворих із COVID-19: статистика МОЗ на 3 вересня

Станом на ранок четверга, 3 вересня, в Україні офіційно підтверджено 128 228 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 430 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 2 710 осіб (+54 за добу), а 59 676 пацієнтів (+859) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 46 151 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Харківській області – 301, місті Київ – 280, Тернопільській області – 242, Львівській – 208, Івано-Франківській – 163, Чернівецькій – 137 і Одеській області – 116.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Зокрема, за минулу добу було зафіксовано рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу. Попередній рекорд було встановлено в середу, 2 вересня, коли помер 51 пацієнт.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, кого в Україні безкоштовно тестують на коронавірусну інфекцію. Він уточнив, що йдеться про метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).