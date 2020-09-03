В Україні за добу померло понад пів сотні хворих із COVID-19: статистика МОЗ на 3 вересня

Станом на ранок четверга, 3 вересня, в Україні офіційно підтверджено 128 228 випадків коронавірусної інфекції. З них 2430 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 2710 осіб (+54 за добу), а 59 676 пацієнтів (+859) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Зокрема, за минулу добу було зафіксовано рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу. Попередній рекорд було встановлено в середу, 2 вересня, коли помер 51 пацієнт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, кого в Україні безкоштовно тестують на коронавірусну інфекцію. Він уточнив, що йдеться про метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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