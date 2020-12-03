Коронавірусом в Україні заразилися 14,5 тисяч за добу: статистика МОЗ на 3 грудня
Станом на ранок четверга, 3 грудня, в Україні офіційно підтверджено 772 760 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 496 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 12 960 осіб (+243 за добу), а 384 426 пацієнтів (+15 372 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 75 376 випадків;
Вінницька область – 17 988 випадків;
Волинська область – 25 121 випадок;
Дніпропетровська область – 40 966 випадків;
Донецька область – 24 175 випадків;
Житомирська область – 30 630 випадків;
Закарпатська область – 23 880 випадків;
Запорізька область – 33 615 випадків;
Івано-Франківська область – 38 080 випадків;
Київська область – 40 427 випадків;
Кіровоградська область – 5 701 випадок;
Луганська область – 6 610 випадків;
Львівська область – 48 144 випадки;
Миколаївська область – 19 894 випадки;
Одеська область – 47 920 випадків;
Полтавська область – 23 926 випадків;
Рівненська область – 32 223 випадки;
Сумська область – 31 184 випадки;
Тернопільська область – 28 673 випадки;
Харківська область – 57 267 випадків;
Херсонська область – 11 087 випадків;
Хмельницька область – 30 943 випадки;
Черкаська область – 24 776 випадків;
Чернівецька область – 34 432 випадки;
Чернігівська область – 19 722 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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