Коронавірусом в Україні заразилися 14,5 тисяч за добу: статистика МОЗ на 3 грудня

Карина Бондаренко Суспільство 08:14, 3.12.2020 Оновлено: 08:49, 3.12.2020

Станом на ранок четверга, 3 грудня, в Україні офіційно підтверджено 772 760 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 496 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 12 960 осіб (+243 за добу), а 384 426 пацієнтів (+15 372 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 75 376 випадків;

  • Вінницька область – 17 988 випадків;

  • Волинська область – 25 121 випадок;

  • Дніпропетровська область – 40 966 випадків;

  • Донецька область – 24 175 випадків;

  • Житомирська область – 30 630 випадків;

  • Закарпатська область – 23 880 випадків;

  • Запорізька область – 33 615 випадків;

  • Івано-Франківська область – 38 080 випадків;

  • Київська область – 40 427 випадків;

  • Кіровоградська область – 5 701 випадок;

  • Луганська область – 6 610 випадків;

  • Львівська область – 48 144 випадки;

  • Миколаївська область – 19 894 випадки;

  • Одеська область – 47 920 випадків;

  • Полтавська область – 23 926 випадків;

  • Рівненська область – 32 223 випадки;

  • Сумська область – 31 184 випадки;

  • Тернопільська область – 28 673 випадки;

  • Харківська область – 57 267 випадків;

  • Херсонська область – 11 087 випадків;

  • Хмельницька область – 30 943 випадки;

  • Черкаська область – 24 776 випадків;

  • Чернівецька область – 34 432 випадки;

  • Чернігівська область – 19 722 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, локдаун в Україні доведеться вводити, коли кількість ліжок у медустановах, зайнятих хворими на COVID-19, наблизиться до 50 тисяч. Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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