Коронавірус в Україні перетнув позначку в 370 тисяч хворих: статистика МОЗ на 29 жовтня

Карина Бондаренко Суспільство 08:39, 29.10.2020 Оновлено: 08:49, 29.10.2020

Станом на ранок четверга, 29 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 370 417 випадків коронавірусної інфекції. З них 7342 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 6868 осіб (+113 за добу), а 151 632 пацієнти (+2990 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, хворими коронавірусом в Україні зайнято 25,4 тисячі ліжок з можливих 52 тисяч – майже половина. Всі ці люди мають COVID-19 середньої тяжкості або тяжкий перебіг хвороби.

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