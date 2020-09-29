На коронавірус в Україні заразилися понад 3,5 тисячі за добу: статистика МОЗ на 29 вересня

Ольга Ліпич Суспільство 08:52, 29.09.2020 Оновлено: 09:17, 29.09.2020

Станом на ранок вівторка, 29 вересня, в Україні офіційно підтверджено 204 932 випадки коронавірусної інфекції. З них 3 627 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 4 065 осіб (+69 за добу), а 90 250 пацієнтів (+1797 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

COVID-19 в Україні заразилися понад 3,5 тисячі за добу.
covid19.rnbo.gov.ua
Коронавірус в Україні.
covid19.rnbo.gov.ua

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