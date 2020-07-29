За добу на COVID-19 в Україні захворіли понад тисячу осіб: статистика МОЗ на 29 липня

Карина Бондаренко Суспільство 08:42, 29.07.2020 Оновлено: 09:02, 29.07.2020

Станом на ранок середи, 29 липня, в Україні офіційно підтверджено 67 579 випадків коронавірусної інфекції. Із них 1 022 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 1 650 осіб (+21 за добу), а 37 394 пацієнти (+650) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про другу хвилю коронавірусу в Європі.

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