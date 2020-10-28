Коронавірусом в Україні заразилися ще 7,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 28 жовтня

Станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 363 075 випадків коронавірусної інфекції. З них 7474 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 6755 осіб (+165 за добу), а 148 642 пацієнтів (+3 306 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Виходячи з оприлюднених даних, в Україні встановлено новий рекорд смертності від коронавірусу COVID-19 за добу з початку пандемії – 165 жертв. У той же час, в країні зафіксовано і максимальний показник тих, хто одужав після хвороби протягом останньої доби – 3 306 пацієнтів.

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 70 595 осіб.

Найбільше хворих додалося в:

Харківській області – 635

Одеській області – 567

Києві – 563

Дніпропетровській області – 497

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за тиждень в період з 19 до 25 жовтня коронавірусом у світі заразилися понад 2,8 млн осіб, що стало рекордом з початку пандемії. Водночас Україна піднялася на 22-ге місце за кількістю хворих на COVID-19.