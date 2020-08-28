В Україні встановлено рекорд за кількістю хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 28 серпня

Станом на ранок п'ятниці, 28 серпня, в Україні офіційно підтверджено 114 497 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 438 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.

Від COVID-19 в країні померла вже 2 451 особа (+48 за добу), а 55 083 пацієнти (+866) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 41 747 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в місті Київ – 251, Харківській області – 242, Тернопільській – 243, Львівській – 215, Одеській – 214, Івано-Франківській – 176 і Чернівецькій області – 155.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, МОЗ оновив перелік протиепідемічних заходів під час навчання в школах через епідемію коронавірусу. У навчальних закладах обмежать масові заходи, проведуть розмітку території і заборонять організацію харчування по типу шведського столу. Нововведення також торкнуться розкладу і шкільного транспорту

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