Коронавірусом в Україні заразилися понад 16 тисяч за добу: статистика МОЗ на 27 листопада

Карина Бондаренко Суспільство 08:14, 27.11.2020 Оновлено: 08:16, 27.11.2020

Станом на ранок п'ятниці, 27 листопада, в Україні офіційно підтверджено 693 407 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 218 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.

Від COVID-19 в країні померли вже 11 909 осіб (+192 за добу), а 326 238 пацієнтів (+8 843 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська виступила за введення повного локдауну в Україні. За її словами, напівзаходи у вигляді карантину вихідного дня ні до чого не приведуть.

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