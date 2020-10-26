Коронавірусом в Україні заразилося ще понад 5 тисяч осіб: статистика МОЗ на 26 жовтня
Станом на ранок понеділка, 26 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 348 924 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 426 – виявлені за минулу добу.
Про це свідчать дані сайту РНБО. Їх також підтвердив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу із протидії поширенню коронавірусу. Від COVID-19 в країні померли вже 6 464 осіб (+73 за добу), а 142 537 пацієнтів (+1029) повністю побороли хворобу.
Загалом за добу було проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 9 401 випадок;
Волинська область – 12 403 випадки;
Дніпропетровська область – 13 144 випадки;
Донецька область – 8 701 випадок;
Житомирська область – 12 533 випадки;
Закарпатська область – 13 144 випадки;
Запорізька область – 8 132 випадки;
Івано-Франківська область – 18 590 випадків;
Кіровоградська область – 2 114 випадків;
м. Київ – 34 362 випадки;
Київська область – 14 845 випадків;
Львівська область – 27 608 випадків;
Луганська область – 3 233 випадки;
Миколаївська область – 7 069 випадків;
Одеська область – 22 179 випадків;
Полтавська область – 8 056 випадків;
Рівненська область – 17 730 випадків;
Сумська область – 10 605 випадків;
Тернопільська область – 19 261 випадок;
Харківська область – 33 250 випадків;
Херсонська область – 3 236 випадків;
Хмельницька область – 13 482 випадки;
Чернівецька область – 19 728 випадків;
Черкаська область – 8 147 випадків;
Чернігівська область – 7 971 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав сценарії з COVID-19 в Україні і умови для повного локдауна. Найгірша ситуація буде, коли кількість хворих досягне 20 тисяч на добу.