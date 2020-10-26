Коронавірусом в Україні заразилося ще понад 5 тисяч осіб: статистика МОЗ на 26 жовтня

Станом на ранок понеділка, 26 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 348 924 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 426 – виявлені за минулу добу.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Їх також підтвердив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу із протидії поширенню коронавірусу. Від COVID-19 в країні померли вже 6 464 осіб (+73 за добу), а 142 537 пацієнтів (+1029) повністю побороли хворобу.

Загалом за добу було проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 9 401 випадок;

Волинська область – 12 403 випадки;

Дніпропетровська область – 13 144 випадки;

Донецька область – 8 701 випадок;

Житомирська область – 12 533 випадки;

Закарпатська область – 13 144 випадки;

Запорізька область – 8 132 випадки;

Івано-Франківська область – 18 590 випадків;

Кіровоградська область – 2 114 випадків;

м. Київ – 34 362 випадки;

Київська область – 14 845 випадків;

Львівська область – 27 608 випадків;

Луганська область – 3 233 випадки;

Миколаївська область – 7 069 випадків;

Одеська область – 22 179 випадків;

Полтавська область – 8 056 випадків;

Рівненська область – 17 730 випадків;

Сумська область – 10 605 випадків;

Тернопільська область – 19 261 випадок;

Харківська область – 33 250 випадків;

Херсонська область – 3 236 випадків;

Хмельницька область – 13 482 випадки;

Чернівецька область – 19 728 випадків;

Черкаська область – 8 147 випадків;

Чернігівська область – 7 971 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав сценарії з COVID-19 в Україні і умови для повного локдауна. Найгірша ситуація буде, коли кількість хворих досягне 20 тисяч на добу.