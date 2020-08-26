Коронавірусом в Україні заразилися понад 110 тисяч: статистика МОЗ на 26 серпня

Станом на ранок середи, 26 серпня, в Україні офіційно підтверджено 110 085 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 670 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 2 354 особи (+36 за добу), а 53 454 пацієнти (+584) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 33 222 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Одеській області – 186, Тернопільській – 181, Харківській – 177, Чернівецькій – 170, Львівській – 171, Івано-Франківській – 167, Київській – 96 і місті Київ – 95.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 3677 випадків;

Волинська область – 5221 випадок;

Дніпропетровська область – 2055 випадків;

Донецька область – 1256 випадків;

Житомирська область – 2959 випадків;

Закарпатська область – 7143 випадки;

Запорізька область – 1439 випадків;

Івано-Франківська область – 8321 випадок;

Кіровоградська область – 771 випадок;

м. Київ – 12 248 випадків;

Київська область – 5211 випадків;

Львівська область – 13 560 випадків;

Луганська область – 247 випадків;

Миколаївська область – 1023 випадки;

Одеська область – 6352 випадки;

Полтавська область – 684 випадки;

Рівненська область – 8737 випадків;

Сумська область – 1269 випадків;

Тернопільська область – 5104 випадки;

Харківська область – 7984 випадки;

Херсонська область – 346 випадків;

Хмельницька область – 2062 випадки;

Чернівецька область – 9541 випадок;

Черкаська область – 1305 випадків;

Чернігівська область – 1570 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ВООЗ повідомила, що рівень смертності і заражень коронавірусом у світі знижується. Це свідчить про позитивну динаміку пандемії COVID-19.

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