Коронавірусом в Україні вперше заразилися понад 15 тис. за добу: статистика МОЗ на 26 листопада
Станом на ранок четверга, 26 листопада, в Україні офіційно підтверджено 677 189 випадків коронавірусної інфекції. З них 15 331 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.
Від COVID-19 в країні померли вже 11 717 осіб (+225 за добу), а 238 811 пацієнтів (+9 617 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 64 019 випадків;
Вінницька область – 16 370 випадків;
Волинська область –22 906 випадків;
Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
Донецька область – 21 344 випадки;
Житомирська область – 27 926 випадків;
Закарпатська область – 22 425 випадків;
Запорізька область – 27 226 випадків;
Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
Київська область – 34 241 випадок;
Кіровоградська область – 4 706 випадків;
Луганська область – 5 925 випадків;
Львівська область – 43 611 випадків;
Миколаївська область – 16 731 випадок;
Одеська область – 40 535 випадків;
Полтавська область – 20 204 випадки;
Рівненська область – 29 320 випадків;
Сумська область – 25 662 випадки;
Тернопільська область – 26 752 випадки;
Харківська область – 53 433 випадки;
Херсонська область – 9 345 випадків;
Хмельницька область – 27 703 випадки;
Черкаська область – 20 668 випадків;
Чернівецька область – 32 492 випадки;
Чернігівська область – 16 485 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що в жовтні президент України Володимир Зеленський повідомив, що локдаун в країні можливий при 15 тисячах випадків нових хворих на COVID-19 в добу.
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Максим Степанов сказав, що вводити повний локдаун на новорічні свята в Україні потрібно, з огляду на епідеміологічну ситуацію і стан економіки в країні.
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