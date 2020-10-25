За добу на COVID-19 захворіли більше 6 тисяч українців: статистика на 25 жовтня
Станом на ранок неділі, 25 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 343 498 випадків коронавірусної інфекції. З них 6088 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 6391 осіб (+102 за добу), а 141 508 пацієнтів (+1753 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Найбільше хворих додалося в:
Харківській області – 660
Житомирської області – 440
Хмельницької області – 437
Львівській області – 405
Загалом проведено 3 025 148 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 9 244 випадки;
Волинська область – 12 222 випадки;
Дніпропетровська область – 12 916 випадків;
Донецька область – 8 508 випадків;
Житомирська область – 12 188 випадків;
Закарпатська область – 12 972 випадки;
Запорізька область – 7 972 випадки;
Івано-Франківська область – 18 292 випадки;
Кіровоградська область – 2 028 випадків;
м. Київ – 34 054 випадки;
Київська область – 14 544 випадки;
Львівська область – 27 273 випадки;
Луганська область – 3 169 випадків;
Миколаївська область – 6 935 випадків;
Одеська область – 21 831 випадок;
Полтавська область – 7 876 випадків;
Рівненська область – 17 469 випадків;
Сумська область – 10 403 випадки;
Тернопільська область – 19 050 випадків;
Харківська область – 32 772 випадки;
Херсонська область – 3 141 випадок;
Хмельницька область – 13 300 випадків;
Чернівецька область – 19 405 випадків;
Черкаська область – 8 034 випадки;
Чернігівська область – 7 900 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, після місцевих виборів в Україні може спостерігатися додаткове збільшення кількості захворювань коронавірусом. Статистика захворюваності напевно збільшиться ще й тому, що молодша школа буде працювати в оффлайн-режимі, вважає лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев.