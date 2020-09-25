Коронавірус в Україні перетнув позначку в 190 тисяч хворих: статистика МОЗ на 25 вересня

Карина Бондаренко Суспільство 08:20, 25.09.2020 Оновлено: 09:05, 25.09.2020

Станом на ранок п'ятниці, 25 вересня, в Україні офіційно підтверджено 191 671 випадок коронавірусної інфекції. З них 3565 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 3827 осіб (+70 за добу), а 85 133 пацієнти (+1 675) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше заражених виявили:

  • Київ – 380

  • Харківська область – 297

  • Тернопільська область – 245

  • Дніпропетровська область – 225

  • Львівська область – 215

  • Хмельницька область – 176

Карта поширення коронавірусу в Україні.
РНБО

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі повідомили про складну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Через зростання важких хворих у відділенні реанімації лікарні імені Мечникова вже зайняті всі ліжка.

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