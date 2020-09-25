Коронавірус в Україні перетнув позначку в 190 тисяч хворих: статистика МОЗ на 25 вересня
Коронавірусом в Україні за добу заразилися 3565 осіб
Померли від хвороби ще 70 пацієнтів, одужали – 1675
Найбільше хворих виявили в Києві – 380
Станом на ранок п'ятниці, 25 вересня, в Україні офіційно підтверджено 191 671 випадок коронавірусної інфекції. З них 3565 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 3827 осіб (+70 за добу), а 85 133 пацієнти (+1 675) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Найбільше заражених виявили:
Київ – 380
Харківська область – 297
Тернопільська область – 245
Дніпропетровська область – 225
Львівська область – 215
Хмельницька область – 176
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі повідомили про складну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Через зростання важких хворих у відділенні реанімації лікарні імені Мечникова вже зайняті всі ліжка.