В Україні додалося понад 1 600 хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 25 серпня
Станом на ранок вівторка, 25 серпня, в Україні офіційно підтверджено 108 415 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 658 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 2 318 осіб (+40 за добу), а 52 870 пацієнтів (+346) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 13 426 осіб.
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Чернівецькій області – 204, Івано-Франківській – 179, Харківській – 173, Тернопільській – 158, Львівській – 136, Одеській – 112 і місті Київ – 130.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 3649 випадків;
Волинська область – 5187 випадків;
Дніпропетровська область – 2050 випадків;
Донецька область – 1238 випадків;
Житомирська область – 2923 випадки;
Закарпатська область – 7063 випадки;
Запорізька область – 1407 випадків;
Івано-Франківська область – 8154 випадки;
Кіровоградська область – 769 випадків;
м. Київ – 12 153 випадки;
Київська область – 5115 випадків;
Львівська область – 13 389 випадків;
Луганська область – 244 випадки;
Миколаївська область – 1004 випадки;
Одеська область – 6166 випадків;
Полтавська область – 677 випадків;
Рівненська область – 8644 випадки;
Сумська область – 1246 випадків;
Тернопільська область – 4923 випадки;
Харківська область – 7807 випадків;
Херсонська область – 337 випадків;
Хмельницька область – 2047 випадків;
Чернівецька область – 9371 випадок;
Черкаська область – 1300 випадків;
Чернігівська область – 1552 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом.