В Україні додалося понад 1 600 хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 25 серпня

Станом на ранок вівторка, 25 серпня, в Україні офіційно підтверджено 108 415 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 658 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 2 318 осіб (+40 за добу), а 52 870 пацієнтів (+346) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 13 426 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Чернівецькій області – 204, Івано-Франківській – 179, Харківській – 173, Тернопільській – 158, Львівській – 136, Одеській – 112 і місті Київ – 130.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом.

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