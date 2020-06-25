В Україні за добу майже тисяча нових випадків COVID-19: статистика МОЗ на 25 червня

Карина Бондаренко Суспільство 08:46, 25.06.2020 Оновлено: 09:40, 25.06.2020

Станом на ранок четверга, 25 червня, в Україні офіційно підтверджено 40 008 випадків коронавірусної інфекції. З них 994 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1067 осіб (+16 за добу), а 17 758 пацієнтів (+349) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що коронавірусом в Україні та світі заразилися більш як 9,5 млн. За попередню добу було виявлено понад 172 тис. нових інфікованих – на 10 тис. більше, ніж за день до цього.

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