На COVID-19 в Україні знову захворіли понад 7 тисяч осіб: статистика МОЗ на 24 жовтня

Станом на ранок суботи, 24 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 337 410 випадків коронавірусної інфекції. З них 7014 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 6289 осіб (+125 за добу), а 139 755 пацієнтів (+2177) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав сценарії з COVID-19 в Україні і умови для повного локдауну. Найгірша ситуація буде, коли кількість хворих досягне 20 тисяч на добу.