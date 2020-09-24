Коронавірусом в Україні заразилися понад 188 тисяч осіб: статистика МОЗ на 24 вересня
Станом на ранок четверга, 24 вересня, в Україні офіційно підтверджено 188 106 випадків коронавірусної інфекції. З них 3372 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 3757 осіб (+52 за добу), а 83 458 пацієнтів (+1788) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 51 841 особу.
Найбільшу кількість випадків коронавірусу 20 вересня зареєстровано в Києві – 330, Дніпропетровській області – 298, Харківській області – 275, Тернопільській області – 265, Львівській області – 205.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Києві низка лікарів відмовилася приймати в лікарні та їхати на виклик до 4-річної дитини з коронавірусом, стан якої погіршився під час лікування вдома. Про це розповіла її мати.