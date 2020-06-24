В Україні встановлено новий антирекорд щодо COVID-19: статистика МОЗ на 24 червня

Станом на ранок середи, 24 червня, в Україні офіційно підтверджено 39 014 випадки коронавірусної інфекції. З них 940 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом.

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Від COVID-19 в країні померла вже 1 051 особа (+16 за добу), а 17 409 пацієнтів (+453) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених COVID-19 зареєстрували в областях: Львівській – 203, Рівненській – 126 і місті Київ – 99.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1723 випадки;

Волинська область — 1955 випадків;

Дніпропетровська область — 1060 випадків;

Донецька область — 376 випадків;

Житомирська область — 1304 випадки;

Закарпатська область — 2369 випадків;

Запорізька область — 559 випадків;

Івано-Франківська область — 2124 випадки;

Кіровоградська область — 634 випадки;

м. Київ — 4528 випадків;

Київська область — 2332 випадки;

Львівська область — 4423 випадки;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 368 випадків;

Одеська область — 1370 випадків;

Полтавська область — 300 випадків;

Рівненська область — 3164 випадки;

Сумська область — 272 випадки;

Тернопільська область — 1786 випадків;

Харківська область — 1891 випадок;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 627 випадків;

Чернівецька область — 4478 випадків;

Черкаська область — 614 випадків;

Чернігівська область — 494 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 червня до центру надійшло 1 314 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 82 439 повідомлень.

Раніше OBOZREVATEL писав, що кількість заражених COVID-19 в світі різко зросла.