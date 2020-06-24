В Україні встановлено новий антирекорд щодо COVID-19: статистика МОЗ на 24 червня

Станом на ранок середи, 24 червня, в Україні офіційно підтверджено 39 014 випадки коронавірусної інфекції. З них 949 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом.

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Від COVID-19 в країні померла вже 1 051 особа (+16 за добу), а 17 409 пацієнтів (+453) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених COVID-19 зареєстрували в областях: Львівській – 203, Рівненській – 126 і місті Київ – 99.

Раніше OBOZREVATEL писав, що кількість заражених COVID-19 в світі різко зросла.