Україна тримає високу статистику хворих на COVID-19: дані МОЗ на 23 липня
Станом на ранок четверга, 23 липня, в Україні офіційно підтверджено 61 851 випадок коронавірусної інфекції. З них 856 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померла вже 1 551 особа (+17 за добу), а 34 000 пацієнтів (+828) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 29 726 осіб.
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в наступних областях: Львівській – 109, Івано-Франківській – 76, Рівненській – 71 і місті Київ – 112.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні через пандемію коронавірусу (COVID-19) до 31 серпня 2020 року продовжили адаптивний карантин.