COVID-19 за добу в Україні захворіли понад 800 осіб: статистика МОЗ на 23 червня

Станом на ранок вівторка, 23 червня, в Україні офіційно підтверджено 38 074 випадки коронавірусної інфекції. З них 833 були виявлені за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1 035 осіб (+23 за добу), а 16 956 пацієнтів (+314) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

Найбільше нових заражених COVID-19 зареєстрували в областях: Львівській – 240, Закарпатській – 103, Рівненській – 75.

Антирейтинг областей України по COVID-19

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на вівторок, 23 червня, коронавірус в Україні та світі заразилися більш 9,1 млн чоловік. За попередню добу було виявлено близько 139 тис. нових інфікованих.