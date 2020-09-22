Від COVID-19 в Україні вилікувалися ще понад 1700 пацієнтів: статистика МОЗ на 22 вересня

Станом на ранок вівторка, 22 вересня, в Україні офіційно підтверджено 181 237 випадків коронавірусної інфекції. З них 2884 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 3642 особи (+59 за добу), а 79 901 пацієнт (+1 717) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 42 478 осіб.

Найбільша кількість випадків коронавірусу 21 вересня зареєстровано в Харківській області – 372, Тернопільській області – 293, Львівській області – 275, Києві – 270 і Одеській області 233.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Україні зайняті більше половини наявних ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію. За його словами, через це ситуація з пандемією в країні є напруженою.