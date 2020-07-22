В Україні понад 800 нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 22 липня

Карина Бондаренко Суспільство 08:45, 22.07.2020 Оновлено: 08:51, 22.07.2020

Станом на ранок середи, 22 липня, в Україні офіційно підтверджено 60 995 випадків коронавірусної інфекції. З них 829 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 534 особи (+16 за добу), а 33 172 пацієнти (+973) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, у Чорногорії, яка першою в Європі перемогла коронавірус, знову оголосили епідемію на території всієї країни.

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