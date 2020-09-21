В Україні – майже 2700 нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 21 вересня
Станом на ранок понеділка, 21 вересня, в Україні офіційно підтверджено 178 353 випадки коронавірусної інфекції. З них 2675 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 3583 особи (+26 за добу), а 78 184 пацієнтів (+672) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 22 188 осіб.
Найбільшу кількість випадків коронавірусу 20 вересня зареєстровано в Києві – 275, Харківській області – 245, Львівській області – 201, Тернопільській області – 192, Одеській області 188 та Івано-Франківської області – 156.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 5 322 випадки;
Волинська область – 6 936 випадків;
Дніпропетровська область – 4 118 випадків;
Донецька область – 2 480 випадків;
Житомирська область – 5 059 випадків;
Закарпатська область – 9 189 випадків;
Запорізька область – 2 934 випадки;
Івано-Франківська область – 12 538 випадків;
Кіровоградська область – 993 випадки;
м. Київ – 19 758 випадків;
Київська область – 7 880 випадків;
Львівська область – 18 518 випадків;
Луганська область – 759 випадків;
Миколаївська область – 2 551 випадок;
Одеська область – 11 610 випадків;
Полтавська область – 1 534 випадки;
Рівненська область – 11 242 випадки;
Сумська область – 3 117 випадків;
Тернопільська область – 11 439 випадків;
Харківська область – 15 133 випадки;
Херсонська область – 818 випадків;
Хмельницька область – 4 823 випадки;
Чернівецька область – 13 165 випадків;
Черкаська область – 3 096 випадків;
Чернігівська область – 3 341 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна стала другою в Європі за смертністю від COVID-19. У "норму" за показниками захворюваності вписалися лише дві області – Кіровоградська і Херсонська.