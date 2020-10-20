Коронавірусом в Україні заразилися ще 5,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 20 жовтня

Станом на ранок вівторка, 20 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 309 107 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 469 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 5786 осіб (+113 за добу), а 129 533 пацієнти (+3044) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У лікарні було госпіталізовано 841 пацієнта. За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 53 403 особи.

Найбільше хворих додалося в:

Києві – 462

Харківській області – 446

Житомирській області – 376

Львівській області – 289

Дніпропетровській області – 285

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо добовий приріст нових інфікованих коронавірусом перевищить 9,5 тисячі осіб.