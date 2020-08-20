В Україні встановлено новий антирекорд: COVID-19 уперше заразилися понад дві тисячі

Станом на ранок четверга, 20 серпня, в Україні офіційно підтверджено 98 537 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 134 – виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.

Від COVID-19 в країні померло вже 2 184 особи (+40 за добу), а 50 441 пацієнт (+704) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 40 779 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 242, Чернівецькій – 189, Львівській – 183, Івано-Франківській – 168 і місті Київ – 227.

Відзначимо, що попередній антирекорд за кількістю заражених коронавірусом в Україні був встановлений вчора, 19 серпня. Тоді захворіло 1 967 осіб.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 3405 випадків;

Волинська область – 4929 випадків;

Дніпропетровська область – 1873 випадки;

Донецька область – 1156 випадків;

Житомирська область – 2597 випадків;

Закарпатська область – 6662 випадки;

Запорізька область – 1213 випадків;

Івано-Франківська область – 7290 випадків;

Кіровоградська область – 749 випадків;

м. Київ – 11 172 випадки;

Київська область – 4727 випадків;

Львівська область – 12 631 випадок;

Луганська область – 204 випадки;

Миколаївська область – 893 випадки;

Одеська область – 5408 випадків;

Полтавська область – 594 випадки;

Рівненська область – 8091 випадок;

Сумська область – 1078 випадків;

Тернопільська область – 4116 випадків;

Харківська область – 6849 випадків;

Херсонська область – 321 випадок;

Хмельницька область – 1768 випадків;

Чернівецька область – 8297 випадків;

Черкаська область – 1200 випадків;

Чернігівська область – 1314 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 серпня до Центру надійшло 2 439 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 156 685 повідомлень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, динаміка захворюваності коронавірусом в Україні показує, що найгірша ситуація склалася в Чернівецькій, Тернопільській і Харківській областях.

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