COVID-19 в Україні за добу заразилися понад 600 осіб: статистика МОЗ на 20 липня

Станом на ранок понеділка, 20 липня, в Україні офіційно підтверджено 59 493 випадки коронавірусної інфекції. З них 651 виявили за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 498 осіб (+13 за добу), а 31 439 пацієнтів (+560) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 9 080 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 115, Закарпатській – 86 і місті Київ – 77.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вірусолог вважає, що друга хвиля коронавірусу обійде великі міста. При цьому зростання захворюваності респіраторними інфекціями восени буде неминучим.