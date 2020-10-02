В Україні побито рекорд хворих на коронавірус: статистика МОЗ на 2 жовтня

Станом на ранок п'ятниці, 2 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 217 661 випадок коронавірусної інфекції. З них 4633 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту.

Від COVID-19 у країні померла вже 4261 особа (+68 за добу). Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Тернопільській області від ускладнень коронавірусної хвороби помер лікар-терапевт Іван Венжинович. Він працював в інфекційному відділенні місцевої лікарні і з перших днів пандемії боровся з COVID-19 на передовій.