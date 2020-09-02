Коронавірусом в Україні заразилися понад 125 тис. осіб: статистика МОЗ на 2 вересня

Карина Бондаренко Суспільство 08:51, 2.09.2020 Оновлено: 08:56, 2.09.2020

Станом на ранок середи, 2 вересня, в Україні офіційно підтверджено 125 798 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 495 – виявлені за минулу добу.

Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в Україні.

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