Коронавірусом в Україні заразилися понад 300 тисяч осіб: статистика МОЗ на 19 жовтня

Станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 303 638 випадків коронавірусної інфекції. З них 4 766 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 5673 особи (+66 за добу), а 126 489 пацієнтів (+1112) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У лікарні було госпіталізовано 644 пацієнтів. За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 25 739 осіб.

Міністр повідомив, що 17 жовтня було зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу серед дітей. В Івано-Франківській області помер восьмирічний хлопчик із позитивним тестом на COVID-19.

Найбільше хворих додалося в:

Харківській області – 595

Києві – 385

Одеській області – 350

Житомирській області – 308

Львівській області – 368

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що робити, якщо в лікарні вимагають гроші за лікування COVID-19. Він підкреслив, що лікування від коронавірусу повністю фінансується державою.