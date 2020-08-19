В Україні встановлено новий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 19 серпня

Карина Бондаренко Суспільство 08:45, 19.08.2020 Оновлено: 08:50, 19.08.2020

Станом на ранок середи, 19 серпня, в Україні офіційно підтверджено 96 403 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 967 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Від COVID-19 в країні померло вже 2 144 особи (+28 за добу), а 49 737 пацієнтів (+812) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, польська компанія Biomed Lublin першої в світі в Любліні розпочала виробництво препарату від коронавірусу на основі антитіл з плазми крові людей, які одужали від COVID-19.

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