В Україні за добу підтвердили понад 900 випадків COVID-19: статистика МОЗ на 19 червня

Станом на ранок п'ятниці, 19 червня, в Україні офіційно підтверджено 34 984 випадки коронавірусної інфекції. З них 921 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.

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Від COVID-19 у країні померли вже 985 людей (+19 за добу), а 16 033 пацієнти (+504) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених COVID-19 зареєстрували в областях: Львівській – 142, Рівненській – 121, а також місті Києві – 92.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 1596 випадків;

Волинська область – 1673 випадки;

Дніпропетровська область – 1021 випадок;

Донецька область – 350 випадків;

Житомирська область – 1201 випадок;

Закарпатська область – 1960 випадків;

Запорізька область – 547 випадків;

Івано-Франківська область – 1940 випадки;

Кіровоградська область – 604 випадки;

м. Київ – 4176 випадків;

Київська область – 2142 випадки;

Львівська область – 3540 випадків;

Луганська область – 71 випадок;

Миколаївська область – 338 випадків;

Одеська область – 1200 випадків;

Полтавська область – 289 випадків;

Рівненська область – 2693 випадки;

Сумська область – 246 випадків;

Тернопільська область – 1605 випадків;

Харківська область – 1744 випадки;

Херсонська область – 185 випадків;

Хмельницька область – 608 випадків;

Чернівецька область – 4211 випадків;

Черкаська область – 585 випадків;

Чернігівська область – 459 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 червня до центру надійшло 1192 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року – 76 946.