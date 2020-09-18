В Україні додалося понад три тисячі хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 18 вересня

Станом на ранок п'ятниці, 18 вересня, в Україні офіційно підтверджено 169 472 випадки коронавірусної інфекції. З них 3228 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 3468 осіб (+68 за добу), а 75 486 пацієнтів (+1573) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 57 084 осіб.

За минулу добу найбільше хворих на COVID-19 в Україні виявили:

Харківська область – 349

Одеська область – 322

Тернопільська область – 311

Київ – 291

Львівська область – 205

Івано-Франківська область – 175

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 5 114 випадків;

Волинська область – 6 689 випадків;

Дніпропетровська область – 3 765 випадків;

Донецька область – 2 313 випадків;

Житомирська область – 4 774 випадки;

Закарпатська область – 9 031 випадок;

Запорізька область – 2 748 випадків;

Івано-Франківська область – 12 031 випадок;

Кіровоградська область – 967 випадків;

м. Київ – 18 740 випадків;

Київська область – 7 476 випадків;

Львівська область – 17 869 випадків;

Луганська область – 706 випадків;

Миколаївська область – 2 320 випадків;

Одеська область – 10 924 випадки;

Полтавська область – 1 390 випадків;

Рівненська область – 10 917 випадків;

Сумська область – 2 807 випадків;

Тернопільська область – 10 705 випадків;

Харківська область – 14 264 випадки;

Херсонська область – 766 випадків;

Хмельницька область – 4 339 випадків;

Чернівецька область – 12 793 випадки;

Черкаська область – 2 891 випадок;

Чернігівська область – 3 133 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Степанов також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я України розробило та затвердило новий протокол лікування пацієнтів з підтвердженим коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на україно-білоруському кордоні в Нових Яриловичах Чернігівської області у чотирьох хасидів виявили коронавірус. При цьому інфіковані відмовилися від госпіталізації в білоруську лікарню і залишилися на кордоні.